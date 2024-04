Fernando Sastre Filho, dono do carro de luxo envolvido em acidente fatal, não será preso Decisão da Justiça arbitrou fiança de R$ 500 mil, além de medidas cautelares

Informação de última hora no Cidade Alerta: Fernando Sastre Filho, motorista do carro de luxo que atropelou e matou um motorista de aplicativo em São Paulo, não será preso. A Promotoria havia pedido a prisão preventiva de Fernando, ou a apreensão do passaporte dele. Apesar disso, ficou decidido que Fernando não será preso; foram determinadas medidas cautelares e fiança de R$ 500 mil.