Festa acaba em tragédia: homem defende a esposa e é morto dentro de casa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma comemoração de fim de ano acaba em tragédia na cidade de Várzea Paulista, região metropolitana de São Paulo. Alecsandro, de 26 anos, é atacado por um amigo com golpes de faca e morre em seguida. Tudo começa depois de uma discussão entre a esposa dele e um amigo em comum, que ataca a mulher com um soco. Alecssandro toma as dores da esposa e confronta o amigo, mas ele pega uma faca na cozinha e o golpeia. Alecssandro morre no local. Robson foge com o filho no colo, mas é encontrado pela polícia logo depois e preso em flagrante. Na delegacia, ele confessou o crime.