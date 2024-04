Filho mata o padrasto para defender a mãe e foge

Alto contraste

No extremo sul de São Paulo, um homem foi assassinado dentro de casa. Quando a polícia chegou ao local, Luis Henrique, de 39 anos, já estava sem vida, apoiado no colo da companheira. Questionada, a mulher contou que foi o filho dela que cometeu o crime. O suspeito, de 28 anos, não foi mais visto. A faca usada no crime foi encontrada num banheiro da casa. O relacionamento do casal durou um ano e meio e, segundo pessoas próximas, era conturbado. A mulher de Luis Henrique disse que ele e o enteado também viviam discutindo. O rapaz teria atacado a vítima para defender a mãe.