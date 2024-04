Filhos em guerra e facão debaixo da cama: idoso desparece e briga familiar pode ser o motivo

Alto contraste

Eraldo do "bigode", um senhor de 88 anos, desapareceu em Piracicaba, no interior de São Paulo. Com exclusividade, o Cidade Alerta conseguiu um vídeo no qual ele fala que estavam pedindo dinheiro para ele. Já uma das filhas de Eraldo suspeita que o cunhado tenha envolvimento no sumiço do pai. De acordo com a mulher, um dia antes do desaparecimento do idoso, houve uma discussão entre ele e o marido da irmã. Eraldo morava na casa dessa filha com quem ele teria discutido com o marido dela. O neto de Eraldo contou que a mãe dele, que mora com o homem, tinha dito que o pai estava dormindo com um facão debaixo do colchão por causa do genro.