Foragido do PCC é preso após trafegar de moto com a placa levantada Ele fugiu da penitenciária onde cumpre pena de 25 anos por homicídio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um foragido da justiça do PCC foi preso após trafegar de moto com a placa levantada. Uma equipe da Polícia Militar desconfiou da atitude suspeita. O criminoso, que faz parte do PCC, fugiu da penitenciária onde cumpre pena de 25 anos por homicídio.