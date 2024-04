Foto ajuda polícia a prender suspeito de ter matado engenheiro no interior de SP O homem estava escondido na casa da namorada

A Polícia Civil prendeu homem suspeito de ter matado o engenheiro Paulo Roberto, de 34 anos. O crime aconteceu, em Ribeirão Preto no final do ano passado. O garoto de programa foi detido no Rio de Janeiro. A investigação da polícia chegou até Gabriel que estava escondido na casa da namorada.