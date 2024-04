Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma garota de programa marcou um encontro com cliente, mas acabou presa no banheiro do motel no Rio de Janeiro. O vendedor Kainã, de 22 anos, não concordou com o fim do encontro e prendeu a jovem no banheiro, sem celular. Ele tentou fugir sozinho, mas funcionários do motel ouviram os gritos de socorro da jovem. Kainã acabou preso.