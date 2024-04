GCM mata a ex-mulher a tiros dentro de um shopping lotado

Alto contraste

Valquíria, de 40 anos, foi morta no dia do aniversário dela pelo ex-companheiro, um Guarda municipal. Ela estava no trabalho, em uma loja dentro de um shopping lotado. O suspeito disse que queria falar com Valquíria, mas ela quis vê-lo. O homem insistiu e disse que queria dar um presente de aniversário para ela. Quando valquíria apareceu na frente da loja, o guarda municipal atirou contra a vítima. O casal estava separado há quatro meses, depois de dez anos de relacionamento.O GCM não aceitou que valquíria começasse um namoro com uma nova pessoa.