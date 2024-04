GCM reage à tentativa de assalto, mas é rendido e morto com a própria arma no Capão Redondo (SP) Suspeitos fugiram se levar a moto da vítima

Polícia procura dupla que matou um Guarda Municipal em uma tentativa de assalto no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O GCM estava a menos de cem metros da base onde trabalha. Câmeras de segurança da região registram o momento em que o agente é perseguido pelos criminosos pelas ruas próximas ao local do crime. As imagens não mostram nitidamente, mas segundo testemunhas, o GCM teria reagido. Os assaltantes conseguem tirar a arma do agente e atiram contra ele, e na sequência fogem em alta velocidade sem levar a moto da vítima que ficou caída no chão. A suspeita é que um dos assaltantes tenha sido baleado, mas até agora ninguém foi preso.