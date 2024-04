Gêmeos do crime: irmãos assaltam casa de idoso com a ajuda da cuidadora dele O trio acabou preso e a vítima passa bem

Em Campinas, no interior de São Paulo, irmãos gêmeos invadiram a casa de um idoso com ajuda de cuidadora. Durante o crime, Dirceu e Dionírio agrediram a vítima e roubaram dinheiro e o carro dele. Na fuga, Dirceu se envolveu em um acidente com o carro roubado e foi reconhecido pela polícia. Ele confessou o crime e levou os agentes até o esconderijo do irmão. Em depoimento, eles contaram sobre a participação da cuidadora, Ana Paula, que também foi detida. O idoso, de 72 anos, foi socorrido e passa bem.