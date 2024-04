'Golpe dos nudes': polícia investiga família de suspeito preso por extorsão

Alto contraste

A família de um integrante de uma ação criminosa foi alvo de uma operação policial após investigações revelarem envolvimento no ‘golpe dos nudes’. O chefe da quadrilha já havia sido preso; agora, a polícia descobriu que o crime era praticado em família. Eles enviavam fotos íntimas de mulheres e, em seguida, extorquiam as vítimas que recebiam as imagens. A operação ocorreu em Porto Alegre (RS).