Golpista do amor é preso de toalha em motel; ele fingia ser rico para extorquir as vítimas Ele seduzia mulheres e pedia para que elas comprassem carros

Um homem de 35 anos identificado como José foi preso em um motel na cidade de Teresina, no Piauí. Vestido apenas de toalha, o rapaz foi levado para a delegacia suspeito de estelionato. Segundo a investigação, José fingia ser rico para enganar as vítimas. Após seduzir as mulheres, pedia que elas comprassem carros para ele. O homem também é suspeito de se hospedar em hotéis e não pagar a conta.