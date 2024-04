Guarda civil mantém esposa refém após ataque; vítima denunciou abuso Segundo a polícia, Osmarildo já havia sido detido por outros crimes no passado

A esposa de um guarda civil metropolitano, Osmarildo, foi agredida e feita refém pelo próprio marido. Ariane registrou, em vídeo, as marcas das agressões que sofria dentro de casa enquanto vivia trancada e sem poder sair à rua. Eles se relacionavam há dois anos, e poucos dias atrás se casaram no papel. A vítima diz que por várias vezes foi agredida, torturada e ameaçada, tudo na frente do filho dela, de apenas 11 anos. Osmarildo foi preso. Segundo a polícia, o GCM já tinha sido detido outras vezes, por outros crimes como posse de munição não autorizada e organização criminosa.