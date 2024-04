Guerra entre facções deixa PM ferido e moradores de comunidade apavorados no Rio de Janeiro A região é disputada pelas facções rivais, que buscam o controle do território

A guerra entre duas facções deixou um PM ferido e moradores de comunidades apavorados no Rio de Janeiro. Controlado pela facção "Terceiro Comando Puro", o Morro dos Macacos tem sido palco de guerras, com as constantes invasões do Comando Vermelho. Durante o confronto, um suspeito morreu e outros três foram presos. A região é disputada pelas facções rivais, que buscam o controle do território.