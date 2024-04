Guerra entre facções: homem é executado e assassinos deixam bilhete com a razão do crime O papel informa que a vítima foi morta porque pertencia a um grupo rival

A polícia vai atender ocorrência de tiroteio e encontra homem assassinado. Ao lado do corpo, os assassinos deixam um bilhete, dizendo que a vítima teria morrido por ser integrante de facção rival. A identidade do homem morto não foi revelada e o caso é investigado em Manaus, no Amazonas.