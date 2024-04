Guerra no litoral de SP: criminosos morrem em tiroteio e PCC avisa que vai revidar

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As mortes de criminosos envolvidos com o PCC causaram uma noite de terror na Baixada Santista. “Luanzinho" e "Nego zóio" foram mortos durante uma troca de tiros com a polícia militar em São Vicente. Os policias estavam na comunidade para a operação verão quando foram recebidos a tiros. Os mortos seriam integrantes da facção e traficantes conhecidos na região. Depois da morte, moradores do bairro ficaram revoltados e colocaram fogo em um ônibus. Nas redes sociais, chegou uma alerta para a PM: "aviso urgente para a polícia militar, o Baep do litoral paulista: se preparem que vai ter represália pelos nossos irmãos da família". A segurança no local foi reforçada, e outro criminoso morreu em confronto com a PM em Santos. Dos três criminosos que colocaram fogo no ônibus, dois já foram identificados e seriam do PCC.