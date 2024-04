Helicóptero que caiu em São Paulo teria sete pessoas a bordo; dentre elas duas crianças Segundo informações, as vítimas tiveram apenas ferimentos

O comandante Jair Barbosa traz novas informações da queda de um helicóptero em Barueri, na grande São Paulo. A aeronave estaria com sete pessoas a bordo, incluindo duas crianças. Todas as vítimas estão vivas de acordo com informações preliminares.