Homem agride a namorada grávida até a morte; ele não aceitava o fim da relação

Uma mulher grávida de gêmeos é agredida até a morte pelo namorado em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Miriã estava no quinto mês de gestação e segundo a polícia, a mulher, de 35 anos, terminou o relacionamento, mas Will não aceitou e partiu para cima dela. O crime aconteceu na frente de um dos filhos da vítima. Para os investigadores, o adolescente, de 12 anos, contou que esse não foi o primeiro homicídio cometido por Will. O homem teria agredido até a morte Sérgio, o pai do adolescente e ex-marido de Miriã. Depois de matar a namorada, o homem ligou para a polícia, confessou tudo e foi preso em flagrante. Em áudios enviados à mãe, Miriã contou que Will era agressivo com ela e com o filho. Segundo parentes, a mulher estava grávida do ex-marido e isso causava ciúme em Will.