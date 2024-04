Homem agride esposa brutalmente no dia do aniversário dela e vai dormir Ele foi acordado pelos policiais e preso

Uma jovem de 25 anos foi brutalmente agredida pelo companheiro no dia do aniversário dela em Parada de Taipas, zona norte de São Paulo. Segundo a polícia, Antônio, de 29 anos, bateu a cabeça da esposa diversas vezes contra a parede. Após o crime, o suspeito foi dormir, como se nada tivesse acontecido. Durante as agressões, Viviane perdeu a consciência e, assim que acordou, pediu ajuda da mãe dela. A polícia foi chamada e ela foi socorrida com um grave ferimento na cabeça. Antônio foi acordado e preso pelos policiais. Antes de sair para comemorar o aniversário, Viviane foi ameaçada de morte pelo companheiro.