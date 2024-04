Homem ameaça ex-namorada de morte e persegue equipe do Cidade Alerta Ele também teria enviado fotos de armas e criado um perfil falso nas redes sociais para oferecê-la como garota de programa

Em Guarulhos, na grande São Paulo, Catarina não aguenta mais ser ameaçada e perseguida por Alexandre. O casal ficou junto por três meses, tempo suficiente para que ele fizesse uma dívida de quase 10 mil reais no cartão de crédito dela. A manicure foi tirar satisfação, e Alexandre a agrediu e ameaçou com uma faca. A mulher terminou o relacionamento, mas ele não aceitou. Alexandre começou a enviar fotos de armas e áudios com ameaças e também criou um perfil falso nas redes sociais para oferecê-la como garota de programa. O ex-namorado também disse que vai tirar algo de Catarina, que ela vai lembrar para o resto da vida. Ela já registrou um boletim de ocorrência e aguarda para prestar depoimento.