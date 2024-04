Homem arma emboscada para a ex, incendeia sua casa e a mata a tiros Suspeito do feminicídio ainda está foragido

A polícia faz buscas pelo ex-companheiro de Sueli, suspeito de feminicídio, no Paraná. De acordo com as investigações, o homem foi até a casa da vítima e ateou fogo no imóvel. Em seguida, ele levou Sueli de carro até uma estrada, onde ela foi morta com disparos de arma de fogo.