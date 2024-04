Homem assassina vizinho após discussão e grava o crime pelo celular Comparsa do suspeito na execução ainda é procurado

Em Minas Gerais, Ronaldo teve a casa invadida e foi morto por dois homens armados. Os suspeitos efetuaram quase 40 disparos e gravaram a execução com o celular. O assassino havia discutido com a vítima pouco tempo antes do crime. O comparsa dele na execução ainda é procurado.