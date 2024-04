Homem atropela a ex-mulher após discussão e foge

Alto contraste

Uma câmera gravou o momento em que uma mulher foi atropelada pelo próprio carro, dirigido pelo ex-marido. Isso aconteceu após a vítima aceitar dar carona para o ex, identificado como Igor, que já foi paraquedista do Exército. Após uma discussão dentro do carro, o homem, que não aceita o fim do relacionamento, agrediu a ex. Ela pulou do carro para escapar do ataque e acabou atropelada. Um ciclista que passava pelo local também foi atingido. Os dois sobreviveram e Igor é procurado pela polícia do Rio de Janeiro.