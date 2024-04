Homem confessa ter matado casal de seguranças após discussão

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em um vídeo gravado pela polícia, Rodrigo, de 43 anos, confessa ter matado o casal de seguranças em uma loja de conveniência em Guarapuava, no Paraná. Momentos antes do crime, imagens de câmeras de segurança flagraram Vanderley, de 31 anos, e Ednéia, de 32 anos, conversando com Rodrigo perto do banheiro. Eles discutem e, de repente, Rodrigo é agredido e derrubado no chão. Ele vai embora e, minutos depois, volta armado para o local. No vídeo é possível ver que Rodrigo chega atirando contra os seguranças. Vanderley e Ednéia correm, mas são atingidos pelos disparos e caem no chão. Depois do crime, Rodrigo fugiu e gravou um áudio debochando do crime para um amigo.