Homem de 68 anos é executado dentro da própria casa em Curitiba, no Paraná

Um homem de 68 anos foi executado dentro da própria casa em Curitiba, no Paraná. Imagens da câmera de segurança mostram o carro dos criminosos avançando sobre o portão da residência do empresário. Após derrubá-lo, os bandidos descem do carro e entram no local. As imagens não mostram, mas os suspeitos quebram a janela da casa e vão direto para o quarto do empresário, disparam várias vezes contra ele e fogem sem levar nada. Uma das linhas de investigação é de que os criminosos conheciam o empresário, ou pelo menos a rotina dele, tanto que foram até o segundo andar para surpreender a vítima.