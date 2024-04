Homem é agredido pelo cunhado após cobrar dívida da irmã Os suspeitos agrediram a vítima com um pedaço de madeira e depois fugiram

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma câmera de segurança flagrou Francisco, de 59 anos, sendo agredido pelo cunhado e pelo filho dele em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A briga começou depois que Francisco cobrou mil reais da irmã para pagar a conta de água da casa que dividiam. Revoltada com a cobrança, a mulher contou a situação para o namorado. O companheiro dela chamou o filho dele e depois foram atrás de Francisco. Os suspeitos agrediram a vítima com um pedaço de madeira e depois fugiram.