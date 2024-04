Homem é atacado com chute nas costas durante assalto em Jundiaí, interior de SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imagens de câmeras de monitoramento das ruas de Jundiaí, no interior de São Paulo, flagraram assalto violento. A vítima seguia pela calçada tranquilamente e o suspeito veio logo atrás, se aproximou e deu uma voadora nas costas da vítima que cai, bate a cabeça e fica desacordada no meio da rua. O criminoso ainda roubou os pertences do homem e fugiu. A vítima foi socorrida e levado para o hospital. A polícia passa pelo local logo em seguida e procura pelo suspeito que havia se escondido embaixo de um veículo em uma autoescola, ele foi preso em flagrante e com ele foram apreendidos os objetos da vítima e duas facas.