Homem é brutalmente agredido por vizinho depois de ser confundido com assaltante

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Carapicuíba (SP), um homem que foi confundido com assaltante e agredido pelo vizinho diz que é inocente. Rafael foi brutalmente espancado pelo vizinho, depois que a casa do suspeito foi invadida. Enquanto a polícia averiguava a residência, o homem brigava e agredia a vítima no meio da rua com um pé de cabra. Ele levou vários golpes na cabeça, foi socorrido às pressas e levado para o hospital. O homem ficou quatro dias internado e se recupera em casa de um traumatismo craniano. Agora, ele e a esposa pedem que a polícia agilize as investigações.