Homem é executado com dezenas de tiros de fuzil em Santa Cruz, zona oeste do Rio Samuel da Silva Cerqueira teria ligação com o grupo chefiado por Luiz Antonio da Silva Braga, o Zinho

Um homem foi executado com mais de 80 disparos de fuzil em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Samuel da Silva Cerqueira teria ligação com o grupo chefiado por Luiz Antonio da Silva Braga, o Zinho. Segundo a investigação, dois homens estavam no carro com a vítima. Eles teriam trocado tiros com os rivais e conseguiram fugir. Samuel seria o responsável pela milícia de Nova Sepetiba. Agora, a polícia tenta esclarecer quem é o responsável pelo crime. A milícia e o tráfico de drogas têm interesse na região.