Homem é morto a tiros na tarde desta quinta (1º) em Santo André (SP)

Um homem foi assassinato a tiros nas proximidades da comunidade Jardim Irene, em Santo André, no Grande ABC. A vítima estava dentro do carro quando foi alvejada. Baleado, o motorista perdeu o controle do veículo até colidir com um muro. De acordo com Percival de Souza, a suspeita é que os atiradores tenham fugido para dentro da comunidade.