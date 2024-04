Homem é preso após se passar por hóspede de hotel de luxo no Rio de Janeiro Ele foi flagrado por câmeras de segurança no bar do hotel, aproveitando a piscina e andando pelos corredores

No Rio de Janeiro, um falso hóspede foi preso depois de desfrutar das mordomias de hotel de luxo. Bruno foi flagrado por câmeras de segurança no bar do hotel, aproveitando a piscina e andando pelos corredores. Segundo testemunhas, ele apareceu no local falando somente inglês, o que, a princípio, não despertou a desconfiança dos funcionários, mas quando perguntado sobre em qual suíte o homem estava hospedado, a máscara caiu e a polícia foi chamada. Segundo os policiais, Bruno já tem passagem por furto e estelionato.