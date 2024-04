Homem invade a casa da ex-mulher e atira no próprio filho que tentou salvar a mãe O novo namorado da mulher foi assassinado no ataque

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Araguaína, no Tocantins, Raimundo, de 44 anos, se entregou à polícia depois de invadir a casa da ex-mulher, de 36 anos, e atirar no próprio filho. O adolescente, de 14 anos, tentou defender a mãe e foi baleado na mão e na boca. Raimundo é o principal suspeito de matar o namorado da ex-mulher, André, e tentar matar a vítima e o filho do casal. Após o crime, ele fugiu e só resolveu se entregar na delegacia depois de ter a foto divulgada pela polícia. Segundo as investigações, o ataque foi motivado por ciúme da ex-mulher com o atual namorado. Raimundo também descumpriu a medida protetiva que a ex-mulher tinha contra ele. O filho do casal foi socorrido ao hospital e permanece internado.