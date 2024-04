Homem invade casa e mata a ex-companheira a tiros Os dois foram em uma festa e conversaram bastante como amigos, dizendo para todos que depois do término seriam eternos amigos

Uma mulher teve a casa invadida e foi morta a tiros minutos depois de chegar de um encontro com o ex-companheiro em Joinville. Os dois foram em uma festa e conversaram bastante como amigos, dizendo para todos que depois do término seriam eternos amigos. O rapaz, pouco antes de ir embora, falou para ela que estava pensando em "cometer uma loucura". Bernadete achou que ele estava brincando, não entendeu, se despediu normalmente e foi embora. Ao chegar em casa, enquanto colocava o pijama, escutou um barulho no portão. Era o ex-companheiro armado, que não pensou duas vezes antes de tirar a vida dela.