Homem mata companheira com golpes de faca e foge com bebê do casal Ainda não existem rastros de João Vitor, o suspeito, no local; ele está foragido

A polícia procura pelo homem que matou a companheira com golpes de faca dentro do próprio apartamento, em Contagem (MG), e fugiu com o bebê do casal. Poucos minutos depois, o suspeito, João Vitor, foi visto saindo do prédio chorando e com um bebê de seis meses no colo. Ainda não existem rastros do suspeito, que segue foragido.