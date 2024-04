Homem mata esposa, esconde corpo na geladeira e alega participação em ritual macabro

Alto contraste

Homem mata esposa brutalmente e concreta o corpo dela em ritual macabro em Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Marcos foi detido após ter se apresentado voluntariamente à brigada militar. Inicialmente, ele não admitiu a autoria do crime e disse que chegou em casa e encontrou a esposa morta, dentro da geladeira. A vítima foi identificada como Nara Denise dos Santos, de 62 anos. Após o depoimento, uma equipe acompanhou o homem até casa dele. Lá encontraram o corpo da vítima coberto com concreto e as pernas cortadas. O imóvel estava todo revirado e tinha diversas imagens religiosas espalhadas pelo local. Durante o interrogatório, ele admitiu que havia assassinado a companheira, contou que as brigas com a esposa eram constantes e tentou justificar o crime alegando que estava possuído por uma entidade maligna.