Homem não aceita separação e ateia fogo no corpo da esposa

Um homem não aceitou a separação e ateou fogo no corpo da esposa dentro de casa em Cerquilho, interior de São Paulo. O crime aconteceu durante uma discussão entre Fernando e Ataíres, de 34 anos. O filho do casal, que tem apenas 1 ano, presenciou tudo, mas não ficou ferido. Após o ataque, Fernando fugiu e a vítima correu para pedir ajuda na rua. Ela foi socorrida por uma mulher que passava no local e está internada com 72% do corpo queimado.