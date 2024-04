Homem pede para amante contratar criminoso para executar a esposa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Manaus, no Amazonas, um homem pediu para a amante contratar criminoso para executar a esposa foi preso. De acordo com as investigações, Sullivan, de 46 anos, e a esposa, Edy Cláudia, de 41, estavam em processo de separação e, por não aceitar dividir os bens com a vítima, Sullivan pagou R$ 10 mil para um atirador executar a mulher. Quem teria contratado o executor a mando de Sullivan foi a amante dele, Luzilene, de 39 anos. O assassinato de Edy Cláudia foi registrado por câmeras de segurança e inicialmente foi tratado como latrocínio. Sullivan também vai responder pelo homicídio de uma antiga amante que estava grávida de seis meses.