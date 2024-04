Homem persegue ex-namorada e ateia fogo na casa dela Filho da vítima também estava presente no local; perseguição e incêndio ocorreram no mesmo dia

Mesmo com medida protetiva, Monique e seu filho não conseguiram escapar da fúria de um ex-companheiro da mulher. Ela teve a casa incendiada pelo agressor, que já havia ameaçado Monique e até chegou a persegui-la no dia do ataque. O caso vem de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.