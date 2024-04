Homem preso por tentativa de feminicídio é liberto pela Justiça e mata a ex-mulher

Alto contraste

Um suspeito de tentativa de feminicídio contra a segunda ex-mulher, é preso, solto pela Justiça e mata a primeira ex-esposa em Embu das Artes, na grande São Paulo. O crime revoltou a família de Aldenice. Depois sair da cadeia, Celso passou a procurar a vítima pelas redes sociais até que conseguiu mandar mensagem para ela. Eles já estavam separados há meses. Celso pediu para a ex que o ajudasse com alimentos, pois estava sem trabalhar. A mulher, com pena do ex-marido, atendeu ao chamado e foi levar os mantimentos para ele, e ao chegar na casa do criminoso foi atacada a golpes de faca.