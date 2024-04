Homem que apareceu no Cidade Alerta defendendo vítimas de feminicídio é preso ameaçando a ex A mulher já tinha uma medida protetiva contra ele, mas mesmo assim era perseguida

Um homem que já tinha aparecido no Cidade Alerta consolando parentes de uma vítima de feminicídio foi preso ameaçando a ex-mulher de morte. Alexandre estava no trabalho quando foi surpreendido pela polícia. O homem não aceitava o fim do casamento. Separados há 2 anos, Larissa, de 25 anos, já tinha uma medida protetiva contra ele, mas mesmo assim, Alexandre a perseguia. Depois que nossa reportagem foi ao ar, as ameaças pioraram. Em mensagens, ele falava que vai matá-la e que não adiantava ela ir pedir ajuda na TV, agora, ele está atrás das grades.