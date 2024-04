Homem tenta matar ex-marido da esposa por ciúmes de reaproximação

Alto contraste

Um homem suspeita que a esposa está se reaproximando do ex-marido, com quem teve um filho, e vai atrás dele de arma em punho. O atirador, conhecido como "Bêzinho", foi gravado por uma câmera de segurança descendo do carro e atirando contra a caminhonete de Valdemir, em plena luz do dia. Por sorte, nenhum disparo atingiu a vítima. "Bêzinho" deixou o carro em casa e fugiu em outro veículo. A polícia apreendeu uma pistola e munições na casa do suspeito que é procurado pela polícia de Piracicaba, no interior de São Paulo.