Idoso morre após ser envenenado e a namorada dele é suspeita do crime Ela acabou presa após os policiais descobrirem uma procuração que destinava a ela os bens do homem em caso de morte

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma assinatura de procuração de bens ajudou a polícia a encontrar quem matou Antônio, em Vitória (ES). O idoso foi encontrado morto depois de ser envenenado dentro de casa. Antônio estava jantando quando ligou para a filha e disse que estava passando mal, quando ela chegou no local, ele já estava morto. Uma garrafa com veneno foi apreendida no local. Durante as investigações, os policiais descobriram que a companheira dele seria uma suspeita pelo crime, já que dias antes ela teria feito uma procuração para ficar com os bens dele em caso de morte, ela foi presa.