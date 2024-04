Idoso oferece ajuda para grávida, cai em emboscada e é morto no interior paulista Jesus foi espancado até a morte e roubado

Um idoso caiu em uma emboscada armada por uma criminosa grávida e foi assassinado dentro de casa em Franca, interior de São Paulo. Jesus, de 72 anos, estava no portão de casa quando foi abordado por uma mulher que dizia passar mal, ele ofereceu ajuda e levou a mulher para beber água em casa, nesse momento, outros criminosos que estavam com ela invadiram o local e renderam a vítima. Jesus foi espancado até a morte e roubado. Os bandidos levaram cerca de R$ 40 mil que ele guardava em casa. O idoso tinha um mercadinho no bairro e era muito querido por todos. Existe a suspeita que a vítima tenha sofrido abuso sexual antes de morrer.