Imagens mostram briga em condomínio que acabaram com a morte de motorista de caminhão

Imagens exclusivas podem ajudar na prisão dos assassinos de um motorista de caminhão em São Paulo. Adilson foi morto com um tiro à queima-roupa depois de uma discussão de trânsito. A mulher dele estava ao lado, no momento do crime. Adilson era motorista de caminhão, pai de família e trabalhador, ele dirigia seu carro ao lado da esposa quando um homem em uma caminhonete parada abriu a porta e atingiu o carro da vítima. Ele alega que não tem seguro e que não vai pagar o conserto. Durante a discussão, chega um terceiro homem: Onildo é conhecido do motorista da caminhonete e o bate-boca é retomado. Windsor, filho de Onildo aparece e recebe uma arma do pai. Ele aponta para Adilson e atira à queima-roupa. Adilson não resiste e morre no hospital. Depois que as imagens chegaram até a polícia, pai e filho fogem e até hoje estão soltos.