Imagens mostram motorista de ônibus sob ameaça de criminoso em SP

Câmeras de monitoramento fizeram o flagrante de sequestro de um ônibus com refém em São Paulo. Imagens das câmeras do veículo mostram o momento em que Caio entra no coletivo, com uma faca de pão, e faz o motorista refém. Segundo Eduardo, foram cerca de 10 quilômetros sob as ameaças do suspeito. As imagens das câmeras da rua mostram quando o ônibus atravessa o canteiro central da avenida e entra em uma praça. A polícia é chamada e começa uma negociação com Caio, que pede o tempo todo para falar com o prefeito de Santo André, onde este caso aconteceu. O helicóptero da RECORD também acompanhou os momentos de tensão. Após uma hora ameaçando a vida do motorista com a faca, Caio se entregou à polícia.