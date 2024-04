Influenciador digital tenta matar a ex-namorada com dez golpes de faca; ele teria feito outras vítimas

Alto contraste

Um influencer com milhares de seguidores nas redes sociais atacou a ex-namorada com dez golpes de faca em Itatiba, interior de São Paulo. Kaiky, de 30 anos, não aceitava o fim do namoro com Isabela, dez anos mais jovem. Segundo o pai da vítima, o relacionamento era marcado pela violência, mas Isabela escondia da família porque Kaiky gravava fotos e vídeos íntimos do casal e ameaçava divulgar na internet. Um desses vídeos chegou a ser vendido para um site adulto. Isabela ganhou medida protetiva contra o ex, mas isso não o impediu de atacá-la dentro da casa dos pais. E ela não foi a primeira vítima do influencer. Conversamos com uma ex-namorada, com quem ele teve uma filha, e ela diz que também foi chantageada. Após o ataque a Isabela, o influencer foi preso em flagrante.