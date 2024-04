Insegurança em SP: policial do Baep é velado sob forte comoção no litoral A Operação Escudo continua acontecendo no litoral paulista

Um policial do Baep executado em serviço foi velado no litoral paulista. O cabo José Silveira estava em uma ocorrência no morro do Tetéu, em Santos, quando foi atingido por um disparo e morreu. O outro policial que estava com ele também foi atingido. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital, onde permanece internado. O suspeito se jogou da janela do prédio depois dos tiros e não sobreviveu. O cabo José deixa esposa e dois filhos. A Operação Escudo continua acontecendo no litoral paulista, e segundo a Secretaria de Segurança Pública, não tem data para acabar.