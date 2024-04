Integrante do PCC é jurado de morte pela facção e pede ajuda para a polícia O homem ainda contou onde ficou em cativeiro antes de passar pelo tribunal do crime

Um integrante do PCC foi jurado de morte pela facção, em São Paulo, e pede ajuda à polícia para não morrer. O homem ainda contou onde ficou em cativeiro antes de passar pelo tribunal do crime. Ele fugiu pelo telhado e foi até a polícia. No local não havia drogas, apenas uma réplica de arma. Cinco pessoas que estavam no suposto cativeiro foram levadas para a delegacia para averiguação.