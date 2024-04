Irmão do braço-direito de Fernandinho Beira-Mar é executado em Belo Horizonte (MG) Cleiton, a vítima, era irmão de Roni Peixoto, que foi um dos maiores traficantes do país

Cleiton, irmão do braço direito de Fernandinho Beira-Mar, foi executado em Belo Horizonte (MG). A vítima, conhecida como Leitão, de 49 anos, era irmão de Roni Peixoto – apontado pela polícia como um dos maiores traficantes do país. Roni era considerado o braço direito de Fernandinho Beira-Mar, líder do Comando Vermelho. Leitão estava na porta de um bar quando foi executado por criminosos de moto. A polícia investiga a motivação do ataque.