Irmãos criminosos são presos em Manaus (AM) após fugirem de blitz Polícia flagrou os suspeitos em meio a uma abordagem; com eles, foram encontrados materiais usados no crime

Em Manaus (AM), dois irmãos criminosos foram presos tentando fugir da polícia. Os suspeitos tinham acabado de agir quando foram abordados em um blitz; com medo de serem pegos, eles resolveram acelerar e fugir. Houve perseguição, e ambos foram presos. Com os criminosos, a polícia encontrou material usado no crime.